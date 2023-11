First Solar-Aktie mit vorsichtiger Trendwende

Liebe Anleger,

Für Solar-Aktieninvestoren war es ein schwaches Jahr. Selbst die Top-Aktien der Branche mussten bis Mitte Oktober Verluste von 40% und mehr hinnehmen. Gemessen daran, hat sich der TEchaktien-Masterclass Watchlist-Kandidat First Solar gut behauptet. Denn immerhin ist hier die Performance seit Jahresbeginn mit 3,5% positiv. Dies liegt vor allem an der vergangenen Woche, in der die Aktie des Solarmodul- Herstellers um hohe 14% zulegen konnte. Der seit August anhaltende charttechnische Abwärtstrend ist damit zwar noch nicht beendet, doch die Stabilisierung – wie auch die Stabilisierung der Branchenkollegen – ist ein gutes Zeichen für eine Beendigung der Talfahrt. Potenzial hat die First Solar-Aktie jedoch nicht nur bei einer sich aufhellenden Charttechnik. Die Motivation für eine Aufnahme in die...