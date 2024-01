First Solar Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von First Solar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 42,54 Prozent, was einer Underperformance von -27,52 Prozent für First Solar entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 9,09 Prozent, wobei First Solar um 5,92 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass First Solar über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für First Solar in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende hat First Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von -2.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist First Solar aktuell mit dem Wert 49,46 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".