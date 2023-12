First Solar Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Im vergangenen Jahr haben Analysten 12 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu First Solar abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 2 positiven und keinen negativen Bewertungen geführt haben. Somit ergibt sich eine kurzfristige Gesamteinschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 228 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (168,67 USD) einem potenziellen Anstieg um 35,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die First Solar-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die First Solar-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat First Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,29 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,47 Prozent im Branchenvergleich für First Solar. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,91 Prozent im letzten Jahr, wobei First Solar um 9,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. First Solar weist mit einem KGV von 31,64 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 69,99, was einer Unterbewertung um 55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.