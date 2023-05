First Solar-Aktie: Das ist ein Knall!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Unternehmen First Solar hat gestern an den Aktienmärkten einen leinen weiteren Sprung nach oben vollzogen. Die Stimmung steigerte sich deutlich – dies hat einen wesentlichen Grund. Denn schon zuletzt zeigten sich die Börsen nach vorhergehenden Schwächen bei dieser Aktie deutlich erholt. Nun kann es den nächsten Schritt geben, so die Meinung von Analysten. Denn: Die Solarindustrie hat in Deutschland auf Basis der aktuell schon wieder laufenden politischen Gespräche eine Zukunft. Am Dienstagabend hat die Ampelregierung zur sogenannten Wärmewende getagt. Dies ist durchaus ein Ereignis, nach dem die Wärmewende einen entscheidenden Impuls liefern kann.

Solarenergie kann ein Baustein sein, um die Stromkosten bei der Nutzung von Wärmeenergie zu senken, so die Hoffnung. Wirtschaftsminister Robert...