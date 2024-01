First Solar Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die First Solar-Aktie wurde von insgesamt 17 Analysten bewertet, wobei 11 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien der letzten Monate. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 231,12 USD, was einem potenziellen Anstieg um 38,97 Prozent vom letzten Schlusskurs von 166,31 USD entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt von den Analysten mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierte sich die Diskussion auf positive Aspekte des Unternehmens First Solar, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten, dass in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale auftraten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment jedoch als "Gut" eingeschätzt.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für First Solar jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf First Solar, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der First Solar derzeit bei 180,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 166,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 154,54 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft.