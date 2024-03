First Solar Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie der First Solar wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 7 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Auch die kürzlich abgegebene Bewertung ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht), mit einem erwarteten Kursziel von 240,4 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 63,07 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 147,42 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Solar derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,96%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First Solar in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war normal, jedoch ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, aber insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Solar-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.