First Solar Aktie: Wohin geht die Reise?

Die First Solar-Aktie zeigt laut einer neuen Analyse eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Der Wert liegt aktuell bei 0 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von First Solar liegt bei 30,59 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 41,11 Punkten führt zu einer Neutral-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar liegt derzeit bei 31,64 Euro, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 69 Euro. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für First Solar in den letzten Wochen kaum verändert hat. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.