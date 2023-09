First Solar-Aktie: Wohin geht die Reise?

Mit der First Solar-Aktie (WKN: A0LEKM) geht es dieser Tage auf und ab. Am Mittwoch fiel das Papier des Solarmodulherstellers noch auf ein neues 6-Monats-Tief. Einen Tag später konnte die Solaraktie wieder um rund +4% im US-Handel zulegen. Sind sich Anleger unschlüssig, wohin sich der Kurs der First Solar-Aktie entwickeln kann?