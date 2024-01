First Solar Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analyse von First Solar hat ergeben, dass die Stimmung in den sozialen Medien gemischt ist. Obwohl die Mehrheit der Kommentare positiv ist, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft. Die Handelssignale deuten ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet anzusehen. Die Redaktion bewertet dies als "gut".

Die Meinung der Analysten fällt insgesamt positiv aus, da die Mehrheit eine gute oder neutrale Einschätzung abgibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für First Solar liegt bei 231,12 USD, was einem potenziellen Anstieg von 34,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Solar mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt.