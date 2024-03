First Solar Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Solar-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wurde auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 37,33 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die First Solar-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist First Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben insgesamt 11 Bewertungen für die First Solar-Aktie abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Gesamteinschätzung von "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 233,36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 46,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält First Solar daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der zeigt, dass vor allem positive Meinungen zu First Solar veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen zudem, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.