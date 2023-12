First Solar Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "EVe Mobility Acquisition Corp":

Die Aktie von First Solar wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60,09, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,85 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First Solar. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über First Solar deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der First Solar aktuell bei 183,01 USD, während der Aktienkurs selbst bei 146,56 USD liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -19,92 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 149,35 USD, was eine Differenz von -1,87 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal für die First Solar-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die First Solar-Aktie bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,52 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die First Solar-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieses Punktes der Analyse.