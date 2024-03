First Solar Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der First Solar Aktie bei 147,42 USD liegt und sich um -12,23 Prozent vom GD200 (167,97 USD) entfernt. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 152,8 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der First Solar-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die First Solar-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit erhält First Solar eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 25-Tage-RSI.

Die Analysten bewerten die Aktie der First Solar langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", wobei ein Kursziel von 240,4 USD erwartet wird. Dies entspricht einer Erwartung von 63,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von First Solar zeigt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert wurden, zeigen Studien und Untersuchungen eine überwiegend negative Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher auf Anlegerseite eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".