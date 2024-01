First Solar Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von First Solar beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" Branche im Durchschnitt ein KGV von 70 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist First Solar daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Solar-Aktie hat einen Wert von 94, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 49,26 weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für First Solar.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt First Solar mit einer Rendite von 15,01 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 44,06 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt First Solar mit 29,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat First Solar mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -2 und die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.