First Solar-Aktie: Was für ein Kursziel!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Energiewende in Deutschland wird auch für die Solarenergie-Branche eine große Herausforderung. Klar ist, dass der Anteil an Erneuerbaren Energiequellen, sofern Sonne und Wind gemeint sind, steigen soll und muss – wenn die Wärmewende etwa vollzogen werden soll. Auf der anderen Seite gibt es noch technologische Herausforderungen. Ein Unternehmen, das mitten drin ist: First Solar. Das Unternehmen hat zuletzt einen starken Auftritt an den Aktienmärkten gehabt. Auch deshalb ist es bei uns im TechAktien Masterclass und dort im Gewinn-Depot. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder etwas schwächer geworden. Dennoch: First Solar könnte als einer der großen Gewinner aus der aktuellen Phase gehen.

First Solar: Das sind die Chancen

Das Unternehmen ist schon seit 2002 am Markt. Damals konnte First...