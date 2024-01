First Solar Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar liegt unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie relativ preisgünstig ist. Mit einem KGV von 32,32 ist sie 54 Prozent niedriger als der Durchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweist. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Solar jedoch unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent weist die Aktie eine Differenz von -2,17 Prozent zur Branche auf, die eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent hat. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik von First Solar als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über First Solar diskutiert wurde. Während es an vier Tagen positive Diskussionen gab, überwog an zehn Tagen die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von First Solar derzeit gemischte Signale sendet. Der 7-Tage-RSI beträgt 47,55 Punkte und deutet darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass First Solar überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt. Insgesamt wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.