First Solar Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von First Solar bietet aktuell keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2,07 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von First Solar aktuell bei 153,31 USD, was +1,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu wird die langfristige Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von First Solar mit einer Rendite von -23,28 Prozent eine deutlich schlechtere Performance gezeigt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 33,54 Prozent deutlich darunter. Deshalb wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar bei 18,88, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,3 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.