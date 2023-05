First Solar-Aktie: Übernahme beflügelt den Aktienkurs

Die First Solar-Aktie hat einen klaren Aufschwung erlebt. In den frühen Handelsstunden am Freitag stieg sie um 22,6 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2008. Der Grund dafür ist die Übernahme des europäischen Perowskit-Technologieunternehmens Evolar für bis zu 80 Millionen US-Dollar durch das Unternehmen. Durch diese Übernahme wird die Entwicklung von PV-Technologien der nächsten Generation beschleunigt werden, einschließlich hoch effizienter Tandemgeräte.

Erweiterte Forschungsaktivitäten in Europa

Das schwedische Forschungslabor von Evolar hat mehrere Rekorde im Bereich CIGS-Forschungssolarzellen aufgestellt und wird nun zum ersten F&E-Zentrum von First Solar in Europa werden.

Analysten von Roth MKM bewerten diesen Deal als “deutlich positiv” für First Solar. Eine Schonfrist gibt es nicht für im Ausland...