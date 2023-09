First Solar Aktie: Spannung vor Veröffentlichung der Quartalszahlen - Was Analysten erwarten

In knapp einem Monat wird das amerikanische Unternehmen First Solar, mit Sitz in Tempe, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit herrscht Aufregung unter den Aktionären der First Solar Aktie, die eine Marktkapitalisierung von 16,97 Mrd. EUR aufweist. Vor Börseneröffnung in 27 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Die Analysten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 590,69 Mio. EUR und es wird erwartet, dass er um +22,80 Prozent auf 863,18 Mio. EUR ansteigt. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich bei -6,90 Mio. EUR liegen – ein Rückgang um...