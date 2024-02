First Solar Aktie: So nicht zu erwarten!

Derzeit schüttet First Solar niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,15 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend verschlechtert. Unsere Analysten haben First Solar auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um First Solar in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "Schlecht", 2 "Gut"), was auf der Ebene der Handelssignale zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass First Solar hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger trübe geworden ist. Zusätzlich wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Aufgrund dieser Punkte erhält die First Solar-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -16,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 592,99 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3898,56 Prozent. First Solar liegt aktuell 3915,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.