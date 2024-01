First Solar Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei First Solar beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 70 haben. Aus fundamentaler Sicht ist First Solar daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 178,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 147,45 USD liegt somit deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (156,62 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (147,45 USD), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt First Solar mit einer Rendite von 15,01 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat eine mittlere Rendite von 44,06 Prozent, während First Solar bei 29,04 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien und im Meinungsmarkt zu First Solar veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann die Aktie von First Solar aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten als unterbewertet und mit einer negativen Anleger-Stimmung bewertet werden.