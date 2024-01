First Solar Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von First Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 42,54 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass First Solar im Branchenvergleich eine Underperformance von -27,52 Prozent verzeichnete. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 9,09 Prozent, und First Solar übertraf diesen Wert um 5,92 Prozent. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar mit einem Wert von 32,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet ein Abstand von 54 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", das bei 70 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie lassen sich ebenfalls als Bewertungskriterium heranziehen. Analysen der sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von vier konkret berechneten Signalen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich daher für First Solar eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung und der Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum.