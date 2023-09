First Solar Aktie: Quartalszahlen im Fokus – Umsatzanstieg und Gewinnprognosen überzeugen Analysten

In knapp drei Wochen wird das in Tempe, USA ansässige Unternehmen First Solar seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Wie hoch werden Umsatz und Gewinn sein und wie steht es um die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Aktionäre sowie Analysten blicken gespannt auf diese Zahlen, denn aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 594,47 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +22,80 Prozent auf 868,70 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +571,70% auf -6,92 Mio. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr zeigen sich die Analysten eher optimistisch. Der Umsatz soll um +35,10 Prozent steigen...