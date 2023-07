First Solar Aktie: Quartalszahlen in 111 Tagen erwartet - Hoher Umsatzanstieg prognostiziert

ARTIKEL:

In 111 Tagen wird das Unternehmen First Solar aus Tempe, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Es bleiben nur noch 111 Tage, bis die First Solar Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,63 Mrd. EUR ihre neuen Quartalszahlen präsentiert. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Gemäß aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 576,86 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +34,40 Prozent auf 922,95 Mio. EUR erwartet wird. Außerdem soll sich der bisherige Verlust voraussichtlich um +645,70% reduzieren auf -6,05 Mio...