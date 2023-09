First Solar Aktie vor Quartalsbericht: Prognosen, Bewertung und erwarteter Gewinn

In einem Zeitraum von 30 Tagen wird das Unternehmen First Solar, mit Sitz in Tempe, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der First Solar Aktie beträgt aktuell 16,96 Mrd. EUR. In Erwartung der neuen Quartalszahlen halten Aktionäre und Analysten den Atem an. Laut Datenanalyse rechnen Experten damit, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um starke +22,80 Prozent von 590,19 Mio. EUR auf 862,45 Mio. EUR erhöht. Zudem soll sich auch der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um +569,60% auf -6,89 Mio. EUR fallen.

Blickt man auf das gesamte Jahr, sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +35,10 Prozent...