First Solar Aktie: Pleite oder Chance?

First Solar weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,62 %. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 32,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,65, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt negativ. Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für First Solar in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktivität in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

