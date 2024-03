First Solar Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Analystenmeinungen zu First Solar sind gemischt. In den letzten 12 Monaten haben 7 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während 5 neutrale Meinungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten positiv bewertet, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für First Solar liegt bei 232,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 44,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von First Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Unterperformance von 24,9 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Informationstechnologiesektor liegt die Aktie 17,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Unterperformance zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist First Solar derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,03 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.