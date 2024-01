Commerzbank Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Commerzbank liegt der RSI bei 65,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 46,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Ratingeinstufung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Commerzbank können auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und analysiert werden, basierend auf der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Aktuell zeigt die Aktie jedoch nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Commerzbank als "Schlecht" in diesem Bereich.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn der Commerzbank 7,23 Euro zahlt. Dies liegt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

Die Dividendenrendite der Commerzbank beträgt derzeit 1,79%. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 4,62% für "Handelsbanken", was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt. Mit einer Differenz von lediglich 2,83 Prozentpunkten fällt die Bewertung dementsprechend aus.

