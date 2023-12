First Solar Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Marktsentiment. Ersten Analysen zufolge wurden die Kommentare und Befunde zu First Solar in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu First Solar in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen, dass die Aktie auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden hat First Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was unter dem Branchendurchschnitt von 2.2% liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar derzeit bei 31,64 was 55% weniger ist als der Branchendurchschnitt von 69. Aus diesem Grund wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -5,21% aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt die kurzfristigere Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine positive Abweichung von +12,82%, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.