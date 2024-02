First Solar Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse für die First Solar-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs von 141,82 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist First Solar derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anleger-Stimmung führt. Allerdings zeigten sich auch einige positive Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Auf der positiven Seite schätzen Analysten die Aktie von First Solar auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 10 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 234,67 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der First Solar-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividendenrendite auf eine negative Entwicklung hindeuten, während die Analysteneinschätzung positiver ausfällt.