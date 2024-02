First Solar Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von First Solar als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,68 und für den RSI25 von 54,51, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anleger in sozialen Medien bewerteten First Solar in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend schlechter wurde. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat First Solar mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2.06%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von First Solar derzeit neutral eingestuft wird, wobei die Anleger-Stimmung und die Dividendenrendite als schlecht bewertet werden.

