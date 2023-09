First Solar-Aktie: Jetzt knallt es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

First Solar könnte eine der interessanten Aktien der Energietrendwende werden. Endlich steigen auch die Notierungen wieder. Am Mittwoch ging es für den Titel an den Märkten in den Anfangsminuten um 0,5 % aufwärts. Beeindruckend aber ist derzeit, dass die Aktie in fünf Handelstagen gleich 5 % gewann. Das ist ein starkes Signal. Am 7. September nun wird es spannend, auch die Redaktion des TechAktien Masterclass mit dem Gewinn-Depot wird genau hinsehen.