First Solar-Aktie: Jetzt gibt es eine Explosion!

First Solar erweist sich möglicherweise als interessante Beteiligung im Rahmen der Energieumstellung. Die Kurse zeigen endlich wieder einen Aufwärtstrend, wobei am Mittwoch ein Anstieg von 0,5 % in den ersten Handelsminuten zu verzeichnen war. Hervorzuheben ist der beachtliche Zuwachs um 5 % innerhalb von nur fünf Handelstagen – ein klarer Indikator für positive Dynamiken. Der 7. September wird insbesondere für das Redaktionsteam des TechAktien Masterclass mit dem Gewinn-Depot interessant sein.

Am 7. September plant First Solar seine Analystenkonferenz abzuhalten und es könnte aufgrund bekannter Medienberichte eine schlechtere Perspektive in der Solarenergie vorherrschen.

Infolge dieses Treffens strebt die Bundesregierung an, das “Gebäude-Energie-Gesetz” durch den Bundestag winken zu lassen. Das renommierte Heizungsgesetz...