First Solar Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die First Solar wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 169,76 USD, während der Kurs der Aktie bei 159,06 USD liegt, was einer Abweichung von -6,3 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 155,07 USD, was einer Abweichung von +2,57 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die First Solar anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die First Solar eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die First Solar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,01 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und somit auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der First Solar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -16,75 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite der First Solar mit 25,05 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.