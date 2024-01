First Solar Aktie: Ist das noch wichtig?

Die First Solar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -7,39 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Schlusskurs über dem Durchschnitt (+7,83 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von First Solar mit 15,01 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Allerdings liegt die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einer Rendite von 25,95 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,32, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Solar diskutiert. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.