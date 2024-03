First Solar Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von First Solar verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -23,28 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" einer Unterperformance von 515,37 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 10,5 Prozent, und First Solar liegt derzeit 33,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Diskussionen über First Solar festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von First Solar beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von First Solar von Analysten als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von First Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,88 deutlich unter dem Branchen-KGV von 74,32 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von First Solar.