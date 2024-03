First Solar Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von First Solar wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,75 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie 16,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 7,81 Prozent, wobei First Solar aktuell 24,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über First Solar in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert, wobei sich an acht Tagen positive Themen und an sechs Tagen negative Themen dominierten. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse von 16 Analystenbewertungen ergab, dass 11 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt positiven Rating für die First Solar-Aktie führt. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 232,19 USD liegt, was einem Aufwärtspotenzial von 50,88 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von First Solar eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,08 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.