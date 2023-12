First Solar Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie der First Solar wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren 12 positiv, 6 neutral und keiner negativ eingestellt. Auch in jüngeren Berichten blieb die Einschätzung im Schnitt gleich, wobei das Rating für das First Solar-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) war. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 228 USD, was einer Erwartung von 37,4 Prozent entspricht.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit wurde der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der First Solar auf 182,45 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 165,94 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,05 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 150,29 USD, was zu einer Bewertung "Gut" mit einem Abstand von +10,41 Prozent führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bekommt die Dividendenpolitik der First Solar-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.