First Solar Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

First Solar wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,32 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,66 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber First Solar in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme zeigen in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält First Solar daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten erzielte First Solar eine Performance von 15,01 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" einer Underperformance von -10,11 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 6,62 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die Branchen- und Sektorvergleiche.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der First Solar-Aktie am letzten Handelstag um 9,58 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält First Solar daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.