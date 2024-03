First Solar Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI für die First Solar-Aktie beträgt aktuell 61,53, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 54 ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

In der fundamentalen Analyse wird die First Solar-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,88 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung aus dieser Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der First Solar bei 166,64 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 153,31 USD liegt. Dies ergibt eine negative Distanz zum GD200 von -8 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 9 Bewertungen ergibt ein überwiegend positives Rating für die First Solar-Aktie. Von den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 57,56 Prozent steigen, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die First Solar-Aktie sowohl aus technischer als auch fundamentaler und analystischer Sicht eine neutrale bis positive Bewertung.