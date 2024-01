First Solar Aktie: Finger weg?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar liegt derzeit bei 32,32 und damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, der bei 70 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von First Solar beträgt derzeit 85,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich, dass First Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,01 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch eine Underperformance von -30,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert. Im Sektorvergleich zeigt sich hingegen eine Überperformance von 4,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch zeigte sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen in der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von First Solar, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.