First Solar Aktie: Erwartete Quartalszahlen und Prognose für kommendes Geschäftsjahr

In nur noch 55 Tagen wird das Unternehmen First Solar aus Tempe, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem interessiert, wie sich die First Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First Solar Aktie beträgt 17,54 Milliarden Euro. In 55 Tagen werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Analystenhäuser rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte First Solar einen Umsatz von 581,83 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +27,10 Prozent auf 880,07 Millionen Euro prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +593,50% auf -6,56 Millionen Euro...