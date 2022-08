First Solar Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

First Solar weist am 13.08.2022, 08:07 Uhr einen Kurs von 117.97 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Unsere Analysten haben First Solar nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von First Solar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um First Solar. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für First Solar liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 10 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Solar vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 91,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (117,97 USD) könnte die Aktie damit um -22,65 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die First Solar-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Solar ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,35, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 18,14, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.