First Solar Aktie: Eine neue Chance!

Die Aktienkurse von First Solar lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung am Markt einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um First Solar auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um First Solar behandelt. Basierend auf dieser Untersuchung erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut" bezüglich der Stimmung.

Darüber hinaus haben wir auch Handelssignale in unsere Analyse einbezogen. Dabei wurden fünf konkret berechnete Signale berücksichtigt, wobei sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Somit wird First Solar hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 181,58 USD für die First Solar-Aktie. Da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 170,39 USD lag, was einem Unterschied von -6,16 Prozent entspricht, wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der letzte Schlusskurs (170,39 USD) liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt (151,92 USD) um +12,16 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Fall führt. Insgesamt erhält die First Solar-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von First Solar als Neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 23,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 41,57 bedingt. Auf Basis des Relative Strength-Index ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet angesehen werden kann. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.