First Solar Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Dividendenrendite von First Solar beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass sie nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie, liegt die Rendite von First Solar bei -16,75 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt die Rendite von First Solar mit 57,44 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar beträgt 28,01, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher von Analysten positiv bewertet wird.

Von insgesamt 15 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 10 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 234,67 USD, was eine potenzielle Steigerung um 58,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (147,89 USD) bedeutet. Insgesamt erhält First Solar daher von den Analysten eine positive Bewertung.