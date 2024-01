First Solar Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein maßgebliches Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der First Solar wird mit 51,08 bewertet, was als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 43,12 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um auf- oder abwärtsgerichtete Trends von Wertpapieren zu erkennen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bezieht. Der 200-Tage-Durchschnitt für die First Solar-Aktie liegt bei 180,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 172,28 USD liegt, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 153,51 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+12,23 Prozent) liegt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält First Solar auf Basis der trendfolgenden Indikatoren also ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist für First Solar insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende kann man festhalten, dass bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,15 Prozentpunkten ein geringerer Ertrag erzielt werden kann. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.