First Solar Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analysten ihre Bewertungen zur First Solar-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 234,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 60,4 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 146,3 USD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der First Solar-Aktie bei -16,75 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 41,68 Prozent, wobei First Solar mit 58,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um First Solar zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zu der Aktie. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt. Zudem wurden insgesamt sechs Handelssignale ermittelt, wovon 3 als "Gut" und 3 als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite der First Solar-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.