First Solar Aktie: Analysten prognostizieren Umsatzplus trotz aktuellem Kurstrend

Der Kursverlauf zeigt nach unten und es gibt derzeit keinen klaren Trend für die First Solar Aktie.

Fazit

Die Quartalszahlen von First Solar werden in 110 Tagen erwartet und die Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen an Wert verloren, aber auf Jahressicht wird ein positiver Gewinn erwartet. Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten als steigend ein, doch die Charttechnik zeigt einen negativen Kurstrend.

Diese Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Jeder Anleger sollte vor einer Investition eine eigene Bewertung vornehmen und gegebenenfalls einen professionellen Finanzberater konsultieren.