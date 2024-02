First Solar Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. First Solar wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die First Solar-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 61,56), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält First Solar eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Solar. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Dies führte zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu First Solar unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von First Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 10 Buc, 5 Neutral, und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für First Solar liegt im Durchschnitt bei 234,67 USD, was zu einer positiven Entwicklung des Aktienkurses führen würde. Dafür gibt es das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Gut" für First Solar.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Solar-Analyse vom 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Solar jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Solar-Analyse.

First Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...