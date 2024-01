First Solar Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

First Solar schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,13 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,13 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um First Solar haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien haben zu einer Bewertung als "Schlecht" geführt. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird First Solar daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von First Solar liegt bei 10,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält First Solar in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar mit einem Wert von 32,32 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 70,56. Dies führt zu einer Unterbewertung und der Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

First Solar kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Solar jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Solar-Analyse.

First Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...