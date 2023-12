First Shanghai Investments Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass First Shanghai Investments derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,12 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,115 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,11 HKD über die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First Shanghai Investments um -25 Prozent niedriger. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent aufweist, liegt die Rendite von First Shanghai Investments um 17,82 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat First Shanghai Investments derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,03, was über dem Branchendurchschnitt von 22,21 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von First Shanghai Investments liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 %. Diese Differenz von 5,72 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.